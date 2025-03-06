بعد تراجع النتائج .. الهلال يحسم مصير جورجي جيسوس

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 01:56 مساءً - حسم نادي الهلال السعودي، مصير مدربه البرتغالي، جورجي جيسوس، بعد تراجع نتائج الفريق، خلال الفترة الأخيرة.

وفي آخر 4 مباريات، خسر الهلال أمام الاتحاد، الأهلي في الدوري السعودي، وخسر أمام باختاكور في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما حقق فوزاً وحيداً كان على الخلود في الدوري.

ووفقاً لصحيفة “الرياضية” السعودية، عقد مجلس إدارة شركة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل اجتماعاً، مساء أمس، ناقش خلاله وضع الفريق الكروي وتراجع مستوياته الفنية والنتائج خلال الفترة الماضية.

كما أوضحت الصحيفة، أن فهد بن نافل عقد اجتماعاً آخر مع جيسوس، ناقش خلاله الأسباب الكامنة وراء تراجع مستويات الفريق، بحضور فهد المفرج، المدير التنفيذي لكرة القدم.

وأتمت الصحيفة أنه لم يتم خلال الاجتماع طرح موضوع إقالة جيسوس، بل ركز على مناقشة الحلول التي يمكن أن تعيد الفريق إلى مستواه الطبيعي.