وجبة الإفطار قد تكون السبب! أخطاء تُفشل حميتك وتُعيق خسارة الوزن… تعرّفي عليها الآن

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 01:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

وجبة الإفطار هي الوجبة الأهم في اليوم، خاصة إذا كنتِ تحاولين إنقاص وزنك. ومع ذلك، فإن ارتكاب بعض الأخطاء الشائعة في هذه الوجبة قد يعيق تقدمك ويجعل هدفك أكثر صعوبة. إليكِ بعض الأخطاء التي يجب تجنبها لتحقيق نتائج أفضل في رحلة إنقاص الوزن:

1. تخطي وجبة الإفطار: يعتقد البعض أن تخطي وجبة الإفطار يساعد في تقليل السعرات الحرارية، ولكن هذا خطأ شائع. تخطي الإفطار قد يؤدي إلى زيادة الجوع خلال اليوم، مما يدفعك لتناول وجبات دسمة أو غير صحية لاحقًا.

2. اختيار أطعمة عالية بالسكريات: تناول حبوب الإفطار المحلاة أو العصائر المعلبة قد يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة، ولكنها تنخفض أيضًا بسرعة، مما يجعلك تشعرين بالجوع سريعًا. اختاري بدائل صحية مثل الشوفان أو الفواكه الطازجة.

3. عدم تناول البروتين: البروتين عنصر أساسي في وجبة الإفطار لأنه يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. إهمال البروتين قد يجعلك تشعرين بالجوع بعد وقت قصير. أضيفي البيض، الزبادي اليوناني، أو المكسرات إلى وجبتك.

4. تجاهل الألياف: الألياف تساعد على تحسين الهضم وتجعلك تشعرين بالشبع. اختاري أطعمة غنية بالألياف مثل الخضروات، الفواكه، والحبوب الكاملة.

5. تناول وجبة إفطار صغيرة جدًا: وجبة الإفطار الصغيرة جدًا قد لا توفر لكِ الطاقة الكافية لبدء يومك، مما يجعلك تلجئين إلى الوجبات الخفيفة غير الصحية. تأكدي من أن وجبتك متوازنة وتحتوي على العناصر الغذائية الأساسية.

6. شرب القهوة على معدة فارغة: شرب القهوة دون تناول الطعام قد يسبب تهيج المعدة ويزيد من الشعور بالجوع لاحقًا. حاولي تناول وجبة خفيفة مع قهوتك الصباحية.

7. عدم شرب الماء: بدء يومك بكوب من الماء يساعد على ترطيب الجسم وتحسين عملية التمثيل الغذائي. إهمال شرب الماء قد يؤثر سلبًا على عملية حرق الدهون.

باتباع هذه النصائح وتجنب الأخطاء الشائعة، يمكنكِ تحويل وجبة الإفطار إلى حليف قوي في رحلة إنقاص الوزن. تذكري أن الوجبة الصحية والمتوازنة هي المفتاح لتحقيق أهدافك بفعالية ودون حرمان.