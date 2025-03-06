إيسكو عن عودته للمنتخب الإسباني: الحلم لا يكلف شيئاً!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 01:56 مساءً - أكد إيسكو، نجم ريال بيتيس، أن يعيش أفضل حالاته على الصعيد البدني والذهني، مشيراً إلى أن عودته لتمثيل منتخب إسبانيا تمثل حلماً يتمنى تحقيقه.

وكان ريال بيتيس تغلب على ريال مدريد، بنتيجة 2-1، السبت الماضي، ضمن منافسات الليجا.

وعن هذا الفوز، قال إيسكو في مقابلة مع شبكة “ريليفو” الإسبانية: “من المهم جداً التغلب على أفضل فريق في العالم.. عندما نكون متحدين بهذا الشكل، من الصعب على أي فريق هزيمتنا على أرضنا”.

وأضاف: “في النهاية، جسدنا هو أداتنا في العمل. اليوم يمكنني أن أخبرك أنني أشعر بأنني في أفضل حالاتي، سواء جسدياً أو ذهنياً”.

وتابع: “أريد أن أعيش اللحظة وأستمتع بكل يوم على حدى، وعندما يحين الوقت للاعتزال سنرى. لكنني بالطبع أتمنى أن أبقى في بيتيس لسنوات طويلة، ولمَ لا حتى عام 2027؟ إذا كنت في حالة جيدة، آمل أن أجدد عقدي حينها”.

وعن إمكانية عودته لتمثيل منتخب بلاده بعد غياب طويل، أوضح: “أنا متحمس جداً. بعد خمس أو ست سنوات من الغياب، يبدو أن الباب يُفتح لي مجدداً. كما قلت دائماً، حلم أي لاعب هو تمثيل منتخب بلاده”.

واختتم إيسكو: “أعلم أن الأمر صعب بسبب المنافسة القوية ووجود لاعبين رائعين يقدمون مستويات مميزة مع فرقهم، لكن الحلم لا يكلف شيئاً”.