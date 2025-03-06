ديكو عن تجديد عقد يامال: سنتحدث بالوقت المناسب

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 12:55 مساءً - رد ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، على أنباء التوصل لاتفاق من أجل تجديد عقد نجم الفريق، لامين يامال.

وكانت تقارير أفادت بأن اجتماعاً جرى بين خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب، وخوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، من أجل الحديث عن تجديد عقد النجم الإسباني.

وقال ديكو في تصريحات نقلتها شبكة “ريليفو” الإسبانية : “لم نتحدث عن تجديد عقد لامين خلال العشاء. لا يمكن مناقشة مثل هذه الأمور بوجود 20 شخصاً على الطاولة. سنتحدث في الوقت المناسب. هو سعيد ومستمتع هنا، وليس هناك مكان أفضل له”.

ووقع يامال عقده الحالي في 2023 بعد صعوده للفريق الأول، ويمتد حتى 2026.

ولم يستطع يامال توقيع عقد طويل الأمد بسبب قوانين الفيفا التي تسمح للاعبين القصر بتوقيع عقود لمدة 3 سنوات فقط كحد أقصى.