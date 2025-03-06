كيفية تنظيف بلح البحر بسهولة في مطبخك

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 11:47 صباحاً - الأدوات والمواد اللازمة

بلح البحر الطازج

فرشاة صغيرة ناعمة

وعاء كبير

ماء بارد

سكين صغيرة

ملح

الخطوة الأولى: التحضير

قبل أن تبدأ عملية التنظيف، تأكد من أن لديك جميع الأدوات والمواد اللازمة جاهزة في مطبخك. قم بتخصيص مساحة عمل نظيفة ومريحة بالقرب من الحوض، حيث ستتم معظم الخطوات.

النقع في الماء البارد

ضع بلح البحر في وعاء كبير واملأه بالماء البارد. يمكن أن يساعد نقع بلح البحر لمدة 20 دقيقة في تنظيف الرمال والأوساخ من الداخل. يمكنك أيضًا إضافة قليل من الملح إلى الماء لزيادة فاعلية التنظيف.

الخطوة الثانية: التنظيف الخارجي

باستخدام الفرشاة الناعمة، افرك بلح البحر لإزالة أي أوساخ أو شوائب على القشرة الخارجية. تأكد من فحص كل قطعة بعناية لضمان إزالة كل الترسبات غير المرغوب فيها.

إزالة “اللِحى”

قد تلاحظ خيوطًا رفيعة تشبه الخيوط النباتية تخرج من جانب بلح البحر، تعرف باسم “اللِحى”. استخدم السكين الصغيرة لإزالتها عن طريق سحبها بلطف بعكس اتجاه نموها.

الخطوة الأخيرة: الشطف

بعد إزالة جميع الأوساخ و”اللِحى”، اشطف بلح البحر جيدًا تحت الماء الجاري البارد لضمان إزالة أي بقايا متبقية. الآن، أصبح بلح البحر نظيفًا وجاهزًا للطهي.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك تنظيف بلح البحر بسهولة وثقة في مطبخك، مما يضمن لك وجبة لذيذة وآمنة لعائلتك وأحبائك.