أشرف زكي يدخل المستشفى إثر وعكة صحية.. وزوجته روجينا تعلن استقرار حالته

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 11:47 صباحاً -

متابعة- بتول ضوا

أصيب الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، بوعكة صحية مفاجئة، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج العاجل. وقد أثار هذا الخبر حالة من القلق بين محبيه ومتابعيه، الذين انتظروا بشغف أي تحديثات عن حالته.

وفي أول رد فعل رسمي، نشرت الفنانة روجينا، زوجة أشرف زكي، صورة له أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى. وعلقت على الصورة عبر “ستوري” حسابها على “إنستغرام” بكلمات مطمئنة: “الحمد والشكر لله.. سلامتك يا أشرف”، مما لاقى تفاعلاً واسعاً من الجمهور الذي عبر عن دعمه وتمنياته بالشفاء العاجل.

وأكدت روجينا أن حالة زوجها الصحية قد تحسنت بشكل ملحوظ بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، مما أزال حالة التوتر التي خيمت على محبيه. ومن المنتظر أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه الوعكة الصحية في الأيام القادمة