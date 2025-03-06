بيدري يشيد بـ تشيزني..

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 09:55 صباحاً - أعرب بيدري، نجم فريق برشلونة الإسباني، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على بنفيكا 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة (آس) الإسبانية: كان لنا الكثير من الفضل في هذا الفوز رغم الطرد المبكر… في مباريات سابقة، واجهنا صعوبة أكبر، لكننا دافعنا بشكل جيد هذه المرة.

وأشاد بيدري بزميله الحارس فويتشيك تشيزني، الذي قدم مباراة استثنائية بتصديه للعديد من الفرص: تشيزني لم يكن سعيداً في آخر زيارة له لهذا الملعب، لكنه اليوم أنقذنا وتصدى للعديد من الكرات وكان رائعاً.