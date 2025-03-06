أسرار اسوداد الرقبة وطرق التعامل معها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 09:55 صباحاً - متابعة- يوسف اسماعيل

إن ظاهرة اسوداد الرقبة هي إحدى المشكلات الشائعة التي تواجه الكثير من الناس، خاصةً النساء. هذه المشكلة ليست مجرد مشكلة تجميلية بل قد تكون دليلاً على مشاكل صحية كامنة.

في هذه المقالة، سنستكشف أهم الأسباب المؤدية إلى اسوداد الرقبة وكيفية التعامل معها.

أولاً، من أهم أسباب اسوداد الرقبة هو مرض السكري. فارتفاع نسبة السكر في الدم يؤدي إلى تراكم الجلوكوز في الخلايا، مما يتسبب في تغيير لون الجلد وانتقاله إلى اللون الأسمر أو الداكن. وغالباً ما يظهر ذلك في المناطق الخارجية والبارزة من الجسم، مثل الرقبة والإبطين والأنف.

كما أن زيادة إنتاج الميلانين (الصبغة المسؤولة عن لون الجلد) قد تكون سبباً آخر لاسوداد الرقبة. وهذا قد يحدث نتيجة التعرض المفرط للشمس أو استخدام بعض المنتجات الكيميائية التي تحفز إنتاج الميلانين. وفي هذه الحالة، قد يظهر اسوداد الرقبة بشكل متساوٍ على جميع أجزاء الجسم المعرضة للشمس.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون اسوداد الرقبة ناتجًا عن زيادة إفراز الهرمونات الجنسية، مثل هرمون التستوستيرون. وهذا قد يحدث لدى النساء في فترة البلوغ أو الحمل أو الإرضاع. كما أن تناول بعض الأدوية المحفزة لإنتاج هذه الهرمونات قد تكون سبباً لاسوداد الرقبة.

علاوة على ذلك، قد يكون اسوداد الرقبة ناتجًا عن مشاكل في الغدة الدرقية. فاضطرابات الغدة الدرقية، سواء فرط النشاط أو نقص النشاط، قد تؤدي إلى تغيير لون الجلد وظهور اسوداد في مناطق محددة، مثل الرقبة.

وفي بعض الأحيان، قد يكون اسوداد الرقبة ناتجًا عن التهابات جلدية مزمنة أو التعرض المفرط لبعض المواد الكيميائية. كما أن الإصابة ببعض الأمراض الوراثية، مثل متلازمة أكانتوزيس نيجريكانس، قد تؤدي إلى اسوداد الرقبة.

للتعامل مع هذه المشكلة، من المهم أولاً تحديد السبب الكامن وراءها. وفي حال كان ناتجًا عن مشاكل صحية مثل السكري أو اضطرابات الغدة الدرقية، فيجب العلاج الطبي المناسب. كما يمكن استخدام بعض المنتجات التجميلية المخصصة لتفتيح البشرة والتقشير الكيميائي للتحكم في لون الرقبة.