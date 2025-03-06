لويس إنريكي: كرة القدم غير عادلة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 08:48 صباحاً - علّق لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان، على خسارة فريقه 0-1 أمام ليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، واصفاً الخسارة بأنها غير عادلة..

وقال إنريكي بعد المباراة: خسارة ظالمة، قدمنا أكثر مباراة مثالية في مشوارنا بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم… كنا أفضل كثيراً من ليفربول، وكان حارس المرمى أفضل لاعبيهم، لكن كرة القدم لا تكون عادلة في بعض الأحيان، وعلينا حالياً التفكير في مباراة العودة.

وأتم إنريكي تصريحاته: كنا الأفضل، ولكن ليفربول فاز، لن أتعامل بسلبية، تتبقى لنا مباراة، وأنا متفائل.