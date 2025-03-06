دوري المؤتمر الأوروبي: ريال بيتيس يلاقي فيتوريا غيماريش

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 08:48 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الخميس، مباريات ذهاب دور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي بكرة القدم، وفق الآتي، وحسب توقيت مكة المكرمة..

ريال بيتيس- إسبانيا × فيتوريا غيماريش- البرتغال- الساعة 20:45

مولده- النرويج× ليجيا وارسو- بولندا- الساعة 20:45

باناثينايكوس- اليونان× فيورنتينا- إيطاليا- الساعة 20:45

كوبنهاجن- الدانمارك × تشيلسي- إنكلترا- الساعة 20:45

سيلجي- سلوفينيا× لوغانو- سويسرا- الساعة 23:00

جاغيلونيا بياليستوك- بولندا × سيركل بروج- بلجيكا- الساعة 23:00

بوراك بانيا لوكا- البوسنة والهرسك × رابيد فيينا- النمسا- الساعة 23:00

بافوس- قبرص× يورغوردين- السويد- الساعة 23:00