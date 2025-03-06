الدوري الأوروبي: روما يلاقي أتلتيك بلباو

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 07:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، مباريات ذهاب دور الـ 16 في الدوري الأوروبي بكرة القدم، وفق الآتي، وحسب توقيت مكة المكرمة:

إي زد آلكمار- هولندا × توتنهام هوتسبير – إنكلترا- الساعة 20:45

ريال سوسييداد- إسبانيا × مانشستر يونايتد- إنكلترا- الساعة 20:45

ستيوا بوخارست- رومانيا × ليون- فرنسا- الساعة 20:45

فنربخشه- تركيا × جلاسكو رينجرز- اسكتلندا- الساعة 20:45

روما- إيطاليا × أتلتيك بلباو- إسبانيا- الساعة 23:00

أجاكس أمستردام- هولندا × آينتراخت فرانكفورت- ألمانيا- الساعة 23:00

بودو/غليمت- النرويج× أولمبياكوس- اليونان- الساعة 23:00

فيكتوريا بلزن- التشيك × لاتسيو- إيطاليا- الساعة 23:00