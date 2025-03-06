السحور وتأثيره على مستويات السكر في الدم

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 07:51 صباحاً - أهمية وجبة السحور لمرضى السكري

يعتبر السحور وجبةً مهمة في الشهر الفضيل، حيث تسهم بشكل كبير في استقرار مستويات السكر في الدم طوال فترة الصيام. يلعب تناول وجبة متوازنة في السحور دوراً مهماً لمرضى السكري، إذ يمكن أن يساعد في تجنب انخفاض مستويات السكر في الدم (نقص السكر) أو ارتفاعها بصورة غير محسوبة.

فوائد السحور لمرضى السكري

استقرار مستويات السكر في الدم: تناول الكربوهيدرات المعقدة والألياف يمكن أن يساعد في إطلاق السكر إلى الدم بطريقة بطيئة ومستدامة.

تناول الكربوهيدرات المعقدة والألياف يمكن أن يساعد في إطلاق السكر إلى الدم بطريقة بطيئة ومستدامة. تعزيز الطاقة: السحور يوفر طاقة تدوم لفترة أطول أثناء الصيام، مما يقلل من الشعور بالتعب أو الإرهاق.

السحور يوفر طاقة تدوم لفترة أطول أثناء الصيام، مما يقلل من الشعور بالتعب أو الإرهاق. الحد من الشهوة لتناول الطعام: تناول السحور يساعد في تقليل الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية أثناء الإفطار.

نصائح لاختيار وجبة السحور المناسبة

الكربوهيدرات المعقدة

من الأمثلة على الكربوهيدرات المعقدة التي يمكن أن تكون جزءاً من وجبة السحور: الحبوب الكاملة مثل الشوفان أو الخبز الأسمر. هذه الأطعمة توفر طاقة تدوم لفترة أطول وتساعد في تنظيم مستوى السكر.

البروتينات المفيدة

تناول البروتينات مثل البيض أو اللبن الزبادي أو البقوليات له فوائد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم ثابتًا. البروتينات تسهم في توفير شعور بالشبع يدوم لفترة أطول.

السوائل

تناول السوائل خلال وجبة السحور، مثل الماء أو الحليب، يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم وتسهيل الهضم.

ختاماً، يجب على مرضى السكري استشارة أخصائي التغذية الخاص بهم للحصول على توصيات شخصية حول وجبة السحور المناسبة، وذلك للحفاظ على صحة مثلى وتحقيق التوازن في مستويات السكر في الدم خلال الشهر الفضيل.