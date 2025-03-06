مشروبات السحور: خيارات صحية لبدء يومك في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 07:51 صباحاً - فوائد تناول مشروبات السحور الصحية

يعتبر السحور وجبة أساسية في شهر رمضان الكريم، حيث تمد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية اللازمة لتحمل ساعات الصيام الطويلة. ومن المهم اختيار مشروبات تساعد في المحافظة على ترطيب الجسم وتزويده بالعناصر الضرورية. في هذا المقال، سنستعرض لك بعض المشروبات الصحية التي يمكن أن تكون إضافة مثالية لسحورك.

مشروبات غنية بالبروتينات

يعتبر تناول البروتينات في السحور وسيلة فعالة للحفاظ على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة. فيما يلي بعض الخيارات:

شراب الحليب والتمر: يمتاز بكونه غنياً بالبروتينات والسكريات الطبيعية، مما يمد الجسم بالطاقة ويساعد على ترطيبه.

العصائر البروتينية: يمكن استخدام مسحوق البروتين مع فواكه مثل الموز والتوت لتحضير عصائر مغذية تعزز من طاقتك خلال اليوم.

مشروبات غنية بالألياف

الألياف تلعب دورًا مهمًا في تحسين عملية الهضم والشعور بالامتلاء. إليك بعض المشروبات الغنية بالألياف:

عصير الخضروات: مثل عصير الخيار والجزر مع إضافة القليل من عصير الليمون.

سموذي الشوفان: يمكن خلط الشوفان مع الحليب وبعض الفواكه للحصول على مشروب صحي غني بالألياف.

مشروبات تمنح الانتعاش

للحصول على الانتعاش والترطيب، يمكن إضافة بعض المشروبات الخفيفة إلى سحورك:

ماء جوز الهند: يساعد على تعويض العناصر المفقودة وترطيب الجسم بفاعلية.

ماء الليمون والنعناع: يرجع بفوائد صحية قيّمة ويساهم في تعزيز مستوى النشاط لديك.

نصائح لاختيار مشروبات السحور

عند اختيارك للمشروبات، يُفضل:

تجنب المشروبات الغازية والسكرية الزائدة، لأنها قد تؤدي إلى الجفاف.

تجربة مكونات طبيعية وتحضير عصائر منزلية.

التركيز على المشروبات التي توفر توازنًا بين البروتينات والفيتامينات والألياف.

بهذه الخيارات الصحية، يمكنك ضمان بداية يوم مليء بالنشاط والحيوية خلال شهر رمضان المبارك. اختر ما يناسبك واستمتع بفوائد التغذية السليمة.