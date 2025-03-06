دوري التحدي الآسيوي.. اليوم تستكمل منافسات ربع النهائي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الخميس، مباريات ذهاب ربع نهائي دوري التحدي الآسيوي بكرة القدم، فيلعب الساعة 14:00بتوقيت مكة المكرمة تاينان سيتى من تايبيه مع مادورا يونايتيد من إندونيسيا، وعند الساعة 15:00 يلتقي برياه خان ريتش سفاي رينغ من كمبوديا مع شان يونايتد من ميانمار.

أمس:

إيست بنغال- الهند × أركاداج- تركمنستان 0-1

العربي- الكويت × السيب- عمان 1-0