اخبار الخليج / اخبار الإمارات

دوري التحدي الآسيوي.. اليوم تستكمل منافسات ربع النهائي

0 نشر
0 تبليغ

دوري التحدي الآسيوي.. اليوم تستكمل منافسات ربع النهائي

نشكركم على متابعتكم خبر دوري التحدي الآسيوي.. اليوم تستكمل منافسات ربع النهائي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الخميس، مباريات ذهاب ربع نهائي دوري التحدي الآسيوي بكرة القدم، فيلعب الساعة 14:00بتوقيت مكة المكرمة تاينان سيتى من تايبيه مع مادورا يونايتيد من إندونيسيا، وعند الساعة 15:00 يلتقي برياه خان ريتش سفاي رينغ من كمبوديا مع شان يونايتد من ميانمار.

أمس:
إيست بنغال- الهند × أركاداج- تركمنستان 0-1
العربي- الكويت × السيب- عمان 1-0

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا