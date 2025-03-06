أهمية الألياف في السحور: تعزيز الهضم والشعور بالشبع

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 06:55 صباحاً - “`html

فوائد الألياف في وجبة السحور

يعتبر السحور وجبة أساسية خلال شهر رمضان، حيث يمد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاجها ليوم من الصيام. تلعب الألياف دورًا محوريًا في وجبة السحور بتعزيز وظائف الجهاز الهضمي والشعور بالشبع لفترات أطول. دعونا نكتشف كيف يمكن الاستفادة من إدخال الألياف ضمن نظام السحور.

التحسين من عملية الهضم

تعمل الألياف الغذائية كمنظمة طبيعية لعملية الهضم. فهي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتقلل من مشاكل الإمساك التي قد يعاني منها البعض خلال فترة الصيام. وعن طريق تحسين حركة الأمعاء، تتمكن الألياف من تعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

الشعور بالشبع لفترة أطول

بفضل قدرتها على الامتصاص والتمدد داخل الجهاز الهضمي، تمنح الألياف شعورًا ممتدًا بالشبع، مما يساعد في تقليل الشعور بالجوع خلال ساعات الصيام الطويلة. هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة خلال رمضان، حيث يمكن لوجبة سحور غنية بالألياف أن تُبقي الجسم مرتاحًا ومرطّبًا لساعات عديدة.

مصادر غنية بالألياف لوجبة السحور

يمكن دمج الألياف بسهولة في وجبة السحور من خلال اختيار الأطعمة المناسبة. إليكم بعض الخيارات الغذائية التي تحتوي على نسب عالية من الألياف:

الشوفان: يعتبر من الخيارات الممتازة لبدء اليوم، وهو غني بالألياف القابلة للذوبان.

الفواكه الطازجة: مثل التفاح، الإجاص، والتوت، فهي ليست فقط غنية بالألياف، بل تمد الجسم بالفيتامينات الحيوية.

البقوليات: مثل العدس والفاصوليا، والتي يمكن إضافتها إلى الأطباق المختلفة لزيادة القيمة الغذائية.

الخضروات الورقية: مثل السبانخ والبروكلي، توفر محتوى عالٍ من الألياف وغيرها من العناصر الغذائية.

نصائح لإدخال الألياف في السحور

عند التخطيط لوجبة السحور، من المهم التنويع في مصادر الألياف وتجنب المبالغة في كميات الطعام لتجنب التخمة. يُنصح بدمج الألياف بشكل متوازن مع البروتينات والكربوهيدرات الصحية لضمان وجبة متكاملة تعزز من الصحة العامة خلال الصيام.

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