السحور الصحي: كيف تختار الأطعمة التي تمنحك الطاقة؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 06:55 صباحاً - السحور وأهميته خلال شهر رمضان

شهر رمضان هو فترة فريدة من العام حيث يقوم المسلمون بالصوم من شروق الشمس حتى غروبها، مما يجعل وجبة السحور من الأوقات الأساسية للحصول على الطاقة والتغذية اللازمة لبداية اليوم. يُعد السحور وجبة مهمة تساهم في دعم الجسم وتحسين الأداء الشخصي أثناء الصيام. لذلك، من الضروري اختيار الأطعمة الصحية والمغذية في هذه الوجبة لضمان الشعور بالنشاط والانتعاش طوال النهار.

اختيار الأطعمة الغنية بالطاقة

من المهم أن تحتوي وجبتك على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية لتزويد جسمك بالطاقة والموارد التي يحتاجها لمواجهة اليوم.

الكربوهيدرات المعقدة: تُعد الكربوهيدرات المصدر الرئيسي للطاقة، خاصةً الكربوهيدرات المعقدة التي تستغرق وقتًا أطول للهضم، مما يساعد في الاحتفاظ بالشعور بالشبع لمدة أطول. يمكن تضمين أطعمة مثل الحبوب الكاملة، والشوفان، والخبز الكامل ضمن خيارات السحور.

تُعد الكربوهيدرات المصدر الرئيسي للطاقة، خاصةً الكربوهيدرات المعقدة التي تستغرق وقتًا أطول للهضم، مما يساعد في الاحتفاظ بالشعور بالشبع لمدة أطول. يمكن تضمين أطعمة مثل الحبوب الكاملة، والشوفان، والخبز الكامل ضمن خيارات السحور. البروتين: يُساهم البروتين في بناء وصيانة العضلات والشعور بالشبع. يُمكنك إضافة مجموعة من البروتينات مثل البيض، والجبن القريش، والفول، والزبادي إلى وجبتك.

يُساهم البروتين في بناء وصيانة العضلات والشعور بالشبع. يُمكنك إضافة مجموعة من البروتينات مثل البيض، والجبن القريش، والفول، والزبادي إلى وجبتك. الألياف: الألياف مهمة لصحة الجهاز الهضمي وتساعد في الشعور بالشبع. الفواكه والخضروات مثل الخيار، والطماطم، والسبانخ، والموز تُعد مصادر غنية بالألياف.

أهمية ترطيب الجسم

إن تناول كمية كافية من السوائل خلال السحور يُعد أمرًا حيويًا للحفاظ على ترطيب الجسم خلال النهار. حاول شرب كميات مناسبة من الماء، وتجربة إضافة مشروبات غنية بالسوائل كالعصائر الطبيعية أو اللبن.

تجنب الأطعمة التي تسبب العطش

يُفضل الابتعاد عن الأطعمة المالحة والمقليات، لأنها يمكن أن تؤدي إلى زيادة الشعور بالعطش أثناء النهار. جرب تقليل مثل هذه الأطعمة والتركيز على الأطباق الخفيفة التي تحتوي على نسب قليلة من الملح والسكر.

الخلاصة، التركيز على تناول وجبة سحور صحية ومتنوعة يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في مستوى طاقتك وراحتك خلال يوم الصيام. اختر أطعمتك بعناية، واحرص على أن تكون غنية بالعناصر الغذائية ومتوازنة بشكل يساعدك على الصمود والاستمرار حتى موعد الإفطار.