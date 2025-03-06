فوائد تناول البروتينات في السحور: لماذا يجب أن تضمها؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 05:56 صباحاً - أهمية تضمين البروتين في وجبة السحور

تعتبر وجبة السحور واحدة من الوجبات الأساسية التي ينصح بتناولها خلال شهر رمضان المبارك، حيث توفر الفائدة والطاقة التي يحتاجها الفرد لتحمل فترة الصيام الطويلة. من بين العناصر الغذائية المهمة التي يجب أن تضمنها في السحور هو البروتين. في هذا المقال، سنستعرض فوائد تناول البروتينات في السحور وكيف يمكن أن يؤثر ذلك بشكل إيجابي على صحتك وأداءك اليومي أثناء الصيام.

الفوائد الصحية لتناول البروتين في السحور

تناول البروتين في وجبة السحور يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على الصحة العامة ويساعد في تحقيق العديد من الفوائد، منها:

الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول: البروتينات تعمل على إبطاء عملية الهضم وتوفر شعورًا بالشبع لفترة طويلة، مما يساعد في تقليل الجوع أثناء ساعات الصيام.

البروتينات تعمل على إبطاء عملية الهضم وتوفر شعورًا بالشبع لفترة طويلة، مما يساعد في تقليل الجوع أثناء ساعات الصيام. الحفاظ على كتلة العضلات: تناول البروتين يساعد في حماية الكتلة العضلية ومنع تآكلها، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون الرياضة.

تناول البروتين يساعد في حماية الكتلة العضلية ومنع تآكلها، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون الرياضة. تحسين الأداء البدني والعقلي: البروتينات توفر الأحماض الأمينية اللازمة لتحسين وظائف الدماغ والمساعدة في الحفاظ على الأداء البدني والعقلي خلال اليوم.

البروتينات توفر الأحماض الأمينية اللازمة لتحسين وظائف الدماغ والمساعدة في الحفاظ على الأداء البدني والعقلي خلال اليوم. تنظيم مستويات السكر في الدم: البروتين يساعد في تعديل استجابة الجسم للأنسولين، وبالتالي يساهم في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

مصادر البروتين المناسبة لوجبة السحور

للحصول على فوائد البروتين في السحور، من المهم اختيار مصادر غنية ومناسبة لهذا الوقت من اليوم. إليك بعض الخيارات الجيدة:

البيض: مصدر ممتاز للبروتين الكامل ويمكن تناوله بطرق متعددة مثل المسلوق أو الأومليت.

مصدر ممتاز للبروتين الكامل ويمكن تناوله بطرق متعددة مثل المسلوق أو الأومليت. الزبادي واللبن: يحتوي على بروتين عالي الجودة ويساعد أيضًا في دعم صحة الجهاز الهضمي.

يحتوي على بروتين عالي الجودة ويساعد أيضًا في دعم صحة الجهاز الهضمي. البقوليات: مثل الحمص والعدس، وهي غنية بالألياف والبروتين وتوفر طاقة مستدامة.

مثل الحمص والعدس، وهي غنية بالألياف والبروتين وتوفر طاقة مستدامة. المكسرات والبذور: مثل اللوز والكاجو وبذور الشيا، والتي توفر بروتين نباتي ودهون صحية.

نصائح لإعداد وجبة سحور غنية بالبروتين

لضمان تحقيق أكبر استفادة من البروتين في السحور، يمكن اتباع بعض النصائح في التحضير:

احرص على مزج مصادر البروتين مع الكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان أو الخبز الكامل لتحسين استفادة الجسم من الوجبة.

تجنب الأطعمة الدهنية أو المقلية التي قد تؤثر سلبًا على الهضم وتؤدي إلى العطش أثناء النهار.

استخدم التوابل والأعشاب لإضفاء نكهة مميزة على الأطباق دون الحاجة لزيادة محتوى الدهون.

بتناول البروتينات بشكل متوازن في وجبة السحور، ستحصل على الطاقة المطلوبة وتدعم صحتك العامة خلال فترة الصيام. يمكنك دمج هذه الممارسات ضمن روتينك الرمضاني للحصول على أقصى استفادة صحية وروحية.