الدوري الأردني (16): الحسين إربد في معان

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 05:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستمر اليوم، الخميس، منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الأردني بكرة القدم، فيلعب معان مع الحسين إربد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويلتقي غداً، الجمعة الفيصلي مع الوحدات الساعة 22:00، ومغير السرحان مع الجزيرة الساعة 22:00 أيضاً.

وتختتم مباريات الجولة السادسة عشر يوم السبت القادم بلقاء السلط مع شباب العقبة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

النتائج المسجلة في الجولة (16)

شباب الأردن × الأهلي 2-0

الصريح × الرمثا 1-2

ترتيب فرق المقدمة

1- الحسين إربد: 37 نقطة

2- الوحدات: 32 نقطة

3- الرمثا: 27 نقطة

4- الفيصلي: 24 نقطة

5- الجزيرة: 22 نقطة