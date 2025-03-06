نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأردني (16): الحسين إربد في معان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 05:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستمر اليوم، الخميس، منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الأردني بكرة القدم، فيلعب معان مع الحسين إربد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
ويلتقي غداً، الجمعة الفيصلي مع الوحدات الساعة 22:00، ومغير السرحان مع الجزيرة الساعة 22:00 أيضاً.
وتختتم مباريات الجولة السادسة عشر يوم السبت القادم بلقاء السلط مع شباب العقبة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
النتائج المسجلة في الجولة (16)
شباب الأردن × الأهلي 2-0
الصريح × الرمثا 1-2
ترتيب فرق المقدمة
1- الحسين إربد: 37 نقطة
2- الوحدات: 32 نقطة
3- الرمثا: 27 نقطة
4- الفيصلي: 24 نقطة
5- الجزيرة: 22 نقطة