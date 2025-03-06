أفضل الأطعمة لصحة جيدة خلال السحور

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 05:56 صباحاً - فوائد تناول الطعام الصحي خلال السحور

تحظى وجبة السحور بأهمية كبيرة خلال شهر رمضان المبارك، حيث توفر الطاقة اللازمة للجسم طوال فترة الصيام. يمكن لاختيار الأطعمة الصحية أن يحدث فرقًا كبيرًا في كيفية شعورك خلال اليوم. التقرير التالي يتناول بعض أفضل الأطعمة التي تساهم في صحة جيدة أثناء السحور.

البروتينات الصحية

تلعب البروتينات دورًا مهمًا في الحفاظ على مستوى الطاقة وترميم العضلات. من الخيارات الجيدة للبروتينات التي يمكن تناولها خلال السحور:

البيض: يعتبر مصدرًا ممتازًا للبروتينات والدهون الصحية ويمنحك الشعور بالشبع لفترة أطول.

اللبنة أو الزبادي: تحتوي على البروبيوتيك وتقوي الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى كونها غنية بالبروتينات.

الفول: هو مصدر نباتي ممتاز للبروتينات ويساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.

الكربوهيدرات المعقدة

تساعد الكربوهيدرات المعقدة في توفير الطاقة المديدة بفضل بطء هضمها وامتصاصها، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. تشمل الخيارات الجيدة:

الشوفان: غني بالألياف والفيتامينات ويعد خيارًا صحيًا لإمداد الجسم بالطاقة.

الخبز الكامل: يوفر الألياف والفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة جيدة.

الأرز البني أو الكينوا: تحتوي على قليل من الدهون والكثير من الألياف وتعتبر بديلاً صحيًا للأرز الأبيض.

الدهون الصحية

من المهم تضمين الدهون الصحية في وجبة السحور لزيادة الشعور بالشبع خلال فترة الصيام. تشمل هذه الدهون:

المكسرات: مثل اللوز والجوز والكاجو، فهي غنية بالأحماض الدهنية الصحية والألياف.

الأفوكادو: مصدر ممتاز للدهون الأحادية غير المشبعة الضرورية لصحة القلب.

زيت الزيتون: يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية ويمكن إضافته إلى السلطات للحصول على النكهة والفائدة.

نصائح إضافية للحفاظ على الصحة

إضافة إلى اختيار الأطعمة المناسبة، هنا بعض النصائح التي يمكن أن تعزز صحة الجسم أثناء الصيام:

شرب الماء بكميات كافية خلال فترة السحور لتجنب الجفاف والشعور بالإرهاق.

تجنب الأطعمة المالحة والمعلبة التي تزيد من الشعور بالعطش.

الحفاظ على وقت منتظم للسحور للحصول على أفضل النتائج فيما يخص الطاقة والتركيز.

الاعتناء بالتغذية خلال شهر رمضان لا يقتصر على الصيام والفطور فقط، بل يشمل أيضًا الحرص على تزويد الجسم بالعناصر الصحية من خلال وجبة السحور.