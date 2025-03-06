الدوري المصري… ترتيب الهدافين بعد الجولة (17)

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 04:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استمر إمام عاشور، مهاجم فريق الأهلي في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بكرة القدم، بفارق هدف واحد عن مهاجم الزمالك ناصر منسي..

1- إمام عاشور (الأهلي): 9 أهداف

2- ناصر منسي (الزمالك): 8 أهداف

3- ياو أنور (البنك الأهلي): 7 أهداف

4- أسامة فيصل (البنك الأهلي): 7 أهداف

5- محمد علي بن حمودة (غزل المحلة): 7 أهداف

6- صلاح محسن (المصري البورسعيدي): 7 أهداف

7-محمود عبد الحفيظ (سيراميكا): 6 أهداف

8- فيستون كالالا مايلي (بيراميدز): 6 أهداف

9- مصطفى فتحي (بيراميدز): 6 أهداف

10- عمرو ناصر (فاركو): 6 أهداف