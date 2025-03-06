نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري… ترتيب الهدافين بعد الجولة (17) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 04:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استمر إمام عاشور، مهاجم فريق الأهلي في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بكرة القدم، بفارق هدف واحد عن مهاجم الزمالك ناصر منسي..
1- إمام عاشور (الأهلي): 9 أهداف
2- ناصر منسي (الزمالك): 8 أهداف
3- ياو أنور (البنك الأهلي): 7 أهداف
4- أسامة فيصل (البنك الأهلي): 7 أهداف
5- محمد علي بن حمودة (غزل المحلة): 7 أهداف
6- صلاح محسن (المصري البورسعيدي): 7 أهداف
7-محمود عبد الحفيظ (سيراميكا): 6 أهداف
8- فيستون كالالا مايلي (بيراميدز): 6 أهداف
9- مصطفى فتحي (بيراميدز): 6 أهداف
10- عمرو ناصر (فاركو): 6 أهداف