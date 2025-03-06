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الدوري المصري (17)… نتائج وترتيب

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الدوري المصري (17)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 04:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الأربعاء، مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه المرحلة…

× طلائع الجيش 2-0
بتروجيت × غزل المحلة 2-1
بيراميدز × سيراميكا 2-1
الاتحاد السكندري × سموحة 0-1
إنبي × الزمالك 0-3
زد أف سي × الإسماعيلي 2-2
المصري البورسعيدي × مودرن سبورت 4-2
البنك الأهلي × حرس الحدود 2-1
فاركو × الجونة 0-0

ترتيب فرق المقدمة
1- بيراميدز: 42 نقطة
2- الأهلي: 39 نقطة
3- الزمالك: 32 نقطة
4- المصري البورسعيدي: 30 نقطة
5- البنك الأهلي: 29 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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