الدوري المصري (17)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 04:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الأربعاء، مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه المرحلة…

الأهلي × طلائع الجيش 2-0

بتروجيت × غزل المحلة 2-1

بيراميدز × سيراميكا 2-1

الاتحاد السكندري × سموحة 0-1

إنبي × الزمالك 0-3

زد أف سي × الإسماعيلي 2-2

المصري البورسعيدي × مودرن سبورت 4-2

البنك الأهلي × حرس الحدود 2-1

فاركو × الجونة 0-0

ترتيب فرق المقدمة

1- بيراميدز: 42 نقطة

2- الأهلي: 39 نقطة

3- الزمالك: 32 نقطة

4- المصري البورسعيدي: 30 نقطة

5- البنك الأهلي: 29 نقطة