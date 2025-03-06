نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البحريني (12)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 04:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الأربعاء، مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري البحريني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…
البحرين × الأهلي 2-1
المالكية × الرفاع الشرقي 0-0
عالي × سترة 0-0
الشباب × المحرق 1-2
النجمة × الرفاع 1-3
الخالدية × المنامة 3-2
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (12)
1- المحرق: 29 نقطة
2- الخالدية: 27 نقطة
3- الرفاع: 20 نقطة
4- الشباب: 18 نقطة
5- المالكية: 18 نقطة