الدوري البحريني (12)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 04:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأربعاء، مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري البحريني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

البحرين × الأهلي 2-1

المالكية × الرفاع الشرقي 0-0

عالي × سترة 0-0

الشباب × المحرق 1-2

النجمة × الرفاع 1-3

الخالدية × المنامة 3-2

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (12)

1- المحرق: 29 نقطة

2- الخالدية: 27 نقطة

3- الرفاع: 20 نقطة

4- الشباب: 18 نقطة

5- المالكية: 18 نقطة