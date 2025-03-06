تجارب شخصية: كيف أثر رمضان على صحتي؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 01:52 صباحاً - التغذية في رمضان وتأثيرها على الصحة

شهر رمضان يعتبر فرصة رائعة لإعادة النظر في عاداتنا الغذائية. في خلال الشهر، نمتنع عن الأكل والشرب من شروق الشمس حتى غروبها، مما يعطينا الفرصة لفحص كيف تؤثر نوعية الطعام الذي نتناوله على صحتنا. شخصياً، لاحظت أنني أتناول وجبات أكثر توازناً عند الإفطار والسحور، مكونة من الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية. هذه العادات الغذائية ساعدتني في تحسين نظامي الغذائي بشكل عام، وجعلتني أشعر بالتحسن في صحتي البدنية والنفسية.

الصيام والدورة اليومية

التغير في الدورة اليومية هو أمر آخر له تأثير كبير. بسبب مواعيد الإفطار والسحور، تغير نمط نومي. هذا التغير أعطاني شعوراً مختلفاً باليوم، حيث أصبح لدي المزيد من الوقت للتأمل والصلاة وقراءة القرآن. ذلك الانضباط اليومي أضاف قيمة كبيرة لحياتي، مما شجعني على تحسين تنظيم وقتي حتى بعد رمضان.

الصيام وتحسين الصحة العقلية

من خلال تجربتي، لاحظت أن الصيام لم يؤثر فقط على جسدي بل عقلي أيضاً. الحرمان المؤقت من الطعام والشراب دفعني إلى تقدير النعم التي أتمتع بها، مما حفزني لأن أكون أكثر تعاطفاً واهتماماً بالآخرين. شعرت أنني أصبحت أكثر هدوءاً وقدرة على التركيز، كما أنني أصبحت أكثر صبراً في التعامل مع الضغوطات اليومية.

النشاط البدني في رمضان

التوازن بين النشاط البدني والراحة مهم جداً. برأيي، النشاط البدني البسيط كالمشي يصنع فرقاً كبيراً، خاصة بعد الإفطار. حاولت دمج تمارين خفيفة في روتيني اليومي، مما ساعدني على الحفاظ على لياقتي البدنية وانتظام مستويات الطاقة في جسدي، على الرغم من الصيام.

الصيام أتاح لي فرصة تحسين عاداتي الغذائية.

ساعدني في تنظيم وقتي بفعالية أكبر.

عزز من صحتي النفسية وقدرتي على التأمل.

شجعني على زيادة نشاطي البدني بشكل معتدل.

في الختام، رمضان هو أكثر من مجرد شهر للصيام، إنه فرصة للتغيير والتحسين، وهو ما شعرت به بشكل شخصي في جوانب متعددة من صحتي الجسمانية والعقلية والروحية.