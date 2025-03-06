الصيام وأثره على الوزن الزائد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 01:52 صباحاً - الصيام: مفهومه وفوائده الصحية

الصيام هو الامتناع عن تناول الطعام والشراب لفترة زمنية محددة، وله مكانة خاصة في كثير من الثقافات والديانات. إلى جانب الأبعاد الروحانية للدين الإسلامي والتي تُعتبر من أعظم فوائد الصيام، فقد أثبتت الدراسات العلمية أن للصيام تأثيرات صحية كبيرة، بما في ذلك خفض الوزن وتحسين معدل الأيض.

فوائد الصيام في التحكم بالوزن

يُعتبر الصيام طريقة فعّالة لتنظيم الوزن والحد من السمنة. إليك بعض الطرق التي يمكن أن يؤثر بها الصيام على الوزن بطريقة إيجابية:

تحفيز حرق الدهون: أثناء الصيام، يتحول الجسم إلى حرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

أثناء الصيام، يتحول الجسم إلى حرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة مما يؤدي إلى فقدان الوزن. تنظيم نسبة الإنسولين: يساعد الصيام على تحسين حساسية خلايا الجسم للإنسولين، مما يؤدي إلى تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل فرص تخزين الدهون الزائدة.

يساعد الصيام على تحسين حساسية خلايا الجسم للإنسولين، مما يؤدي إلى تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل فرص تخزين الدهون الزائدة. تقليل استهلاك السعرات الحرارية: حيث يمتنع الشخص عن تناول الطعام والشراب لفترة محددة، مما يساعد في تقليل إجمالي السعرات الحرارية المتناولة خلال اليوم.

نصائح لصيام صحي

للتمتع بفوائد الصيام المتعلقة بخفض الوزن، يمكن اتباع بعض النصائح التي تساعد على جعله أكثر فعالية وصحة:

شرب كميات كافية من الماء: يجب التأكد من تناول كميات كافية من الماء خلال الفترة بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف.

يجب التأكد من تناول كميات كافية من الماء خلال الفترة بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف. اختيار الأطعمة الصحية: يُفضل تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية كالخضروات والفواكه والبروتينات الصحية عند الإفطار والسحور.

يُفضل تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية كالخضروات والفواكه والبروتينات الصحية عند الإفطار والسحور. تجنب الأطعمة ذات السعرات العالية: مثل الحلويات والمقالي التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسكريات.

مثل الحلويات والمقالي التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسكريات. ممارسة الرياضة بشكل منتظم: الخفيفة منها مثل المشي يمكن أن تساهم في تعزيز عملية حرق السعرات الحرارية.

الصيام وسيلة فعّالة وصحية لمساعدة الجسم على التخلص من الوزن الزائد، بشرط اتباع الأرضية الصحية المناسبة له. من الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية في حال وجود حالات صحية خاصة لضمان صيام آمن وصحي.