الاحتراق النفسي: كيفية التعرف عليه والتعامل معه في بيئة العمل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 12:55 صباحاً - ما هو الاحتراق النفسي؟

يعتبر الاحتراق النفسي حالة من الإجهاد العاطفي والعقلي والجسدي، ناتجة عن التعرض المستمر والمطول لضغوط العمل. يصيب هذا الاضطراب على نحو خاص الأفراد الذين تكون وظيفتهم ذو طابع متطلب وتستنزف الجهد والطاقة بشكل مستمر.

علامات وأعراض الاحتراق النفسي في العمل

يتميز الاحتراق النفسي بعدد من الأعراض التي يمكن من خلالها التعرف عليه في بيئة العمل. من المهم الانتباه لهذه الأعراض المبكرة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات الملائمة للتعامل معها. تشمل هذه الأعراض:

الشعور بالإرهاق الجسدي والعقلي المستمر

انخفاض الأداء والكفاءة في العمل

فقدان الحماس والدافعية تجاه المهام اليومية

زيادة القلق والتوتر فيما يتعلق بالعمل

الشعور بالغربة والعزلة عن الزملاء

تدهور العلاقات الشخصية والاجتماعية

استراتيجيات فعّالة للتعامل مع الاحتراق النفسي

التعامل مع الاحتراق النفسي يتطلب تطبيق بعض الاستراتيجيات الفعالة التي تساعد في تقليل الضغط النفسي وتحسين الحالة الذهنية والعاطفية للشخص. من بين هذه الاستراتيجيات:

الاعتناء بالنفس

من المهم الحرص على توفير وقت كافٍ للاسترخاء والراحة، وممارسة الأنشطة البدنية، وتبني نمط حياة صحي يشمل نظام غذائي متوازن ونوم كافٍ.

إدارة الوقت بفعالية

التخطيط المسبق وتحديد الأولويات يمكن أن يسهم في تخفيف الضغط وإتمام المهام بكفاءة أعلى. يجب تخصيص أوقات محددة لأداء المهام وتجنب التسويف.

طلب الدعم

لا تتردد في طلب المساعدة من الزملاء أو المديرين في العمل. يمكن أيضاً الاستعانة بمستشارين أو أخصائيين نفسيين في حال الحاجة إلى دعم مهني.

مراجعة الأهداف والمهام

من الضروري مراجعة الأهداف والتوقعات الشخصية والمهنية بانتظام للتأكد من أنها واقعية ومناسبة للمستوى الحالي من الجهد والقدرة.

أهمية التوازن بين العمل والحياة الشخصية

يعد تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية أمراً حيوياً للحفاظ على الصحة النفسية والوقاية من الاحتراق النفسي. من خلال توزيع الوقت والجهد بين متطلبات العمل ونشاطات الحياة الشخصية، يمكن للأفراد تعزيز راحتهم النفسية والعاطفية.

في الختام، يعد التعرف على أعراض الاحتراق النفسي بداية الطريق نحو إيجاد الحلول الملائمة والمساهمة في بناء بيئة عمل صحية ومستدامة تدعم الإنجاز الشخصي والمهنية.