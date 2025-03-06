كيفية التعامل مع الجفاف أثناء الصيام

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 12:55 صباحاً - “`html

أهمية التركيز على التغذية أثناء فترة الإفطار

يعد شهر رمضان المبارك فرصةً للتخلص من العادات الغذائية السيئة، والعودة إلى نمط حياة أكثر صحية. من أبرز التحديات التي تواجه الصائمين، هو الحفاظ على مستويات كافية من الرطوبة في الجسم لتجنب الجفاف. لذلك، يجب أن يتم التركيز على التغذية الصحيحة خلال فترة الإفطار لتعزيز الصحة الجسدية.

اختيار الأطعمة الغنية بالماء

من المهم اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء والمواد الغذائية التي تساعد في تعزيز مستوى الترطيب في الجسم. ينبغي الانتباه إلى أن تناول الأطعمة المناسبة خلال الإفطار يمكن أن يكون له تأثير كبير على مستوى الترطيب والطاقة خلال ساعات الصيام.

الخضروات الورقية مثل الخس والسبانخ

الفواكه الغنية بالماء كالبطيخ والبرتقال

تناول الزبادي الذي يساعد في ترطيب الجسم وإمداده بالبروبيوتيك

شرب كميات كافية من السوائل

إن شرب كميات كافية من السوائل عند الإفطار وخلال السحور أمرٌ أساسي لمنع الجفاف. يجب التركيز على شرب الماء بانتظام والابتعاد عن المشروبات التي قد تسبب فقدان السوائل مثل القهوة والمشروبات الغازية.

استراتيجيات فعالة لشرب الماء

لضمان الحصول على السوائل اللازمة، يُنصح باتباع الاستراتيجيات التالية:

شرب كوبين من الماء عند الإفطار

تناول كوب من الماء كل ساعة بين الإفطار والسحور

تجنب إضافة السكر إلى المشروبات لتفادي زيادة الشعور بالعطش

تنظيم وقت النوم والراحة

الراحة الجيدة والنوم الكافي جزء لا يتجزأ من الحفاظ على الصحة والترطيب الجيد. إن تنظيم وقت النوم يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة وتجنب الشعور بالإرهاق والجفاف خلال ساعات النهار.

نصائح لتحسين جودة النوم

إن الالتزام بروتين نوم سليم يساعد في تحسين جودة النوم:

وضع جدول نوم منتظم يتضمن النوم والاستيقاظ في نفس الوقت يوميًا

تجنب الشاشات الإلكترونية قبل النوم لتقليل التحفيز البصري

تهيئة بيئة نوم مريحة وهادئة

الحفاظ على ترطيب الجسم خلال رمضان يتطلب الأخذ في الاعتبار عدة عوامل تتعلق بالنظام الغذائي والعادات اليومية. عبر التوازن والاهتمام بالتغذية السليمة والحصول على قسط كافٍ من الراحة، يمكن للصائمين إدارة مستويات الجفاف بفعالية والاستفادة القصوى من هذا الشهر الفضيل.

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