برشلونة يفوز على بنفيكا .. وليفربول يقهر باريس سان جيرمان بالوقت القاتل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 12:55 صباحاً - حقق برشلونة انتصاراً ثميناً، بنتيجة 1-0، خلال مواجهة بنفيكا البرتغالي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل الأخير “ملعب النور”.

وسجل هدف المباراة الوحيد لبرشلونة، رافينيا عند الدقيقة 61.

وفي مباراة ثانية، انتزع ليفربول فوزاً بالوقت القاتل، بهدف نظيف، من أرض مستضيفه باريس سان جيرمان.

هارفي إليوت تكفل بتسجيل هدف الريدز عند الدقيقة 87.

وتمكن بايرن ميونخ من الفوز على مواطنه باير ليفركوزن، بنتيجة 3-0.

وسجل ثلاثية البافاري كل من هاري كين “هدفين” (د9، د75) وجمال موسيالا (د54).