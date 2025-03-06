مشروبات صحية للإفطار والسحور

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 مارس 2025 12:55 صباحاً - “`html

مشروبات غنية بالعناصر الغذائية لبدء يومك بنشاط

يعتبر الإفطار من أهم الوجبات الأساسية خلال اليوم، حيث يمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية. ولضمان بداية صحية ومفعمة بالنشاط، يُفضل إدراج بعض المشروبات الصحية ضمن هذه الوجبة لزيادة الفائدة الغذائية.

عصائر الفواكه الطازجة

يمكن لعصائر الفواكه الطبيعية أن تكون إضافة رائعة إلى وجبة الإفطار، حيث توفر مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم. من بين العصائر الموصى بها:

عصير البرتقال الطازج: يحتوي على فيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة.

عصير التفاح: غني بمضادات الأكسدة والألياف التي تساعد على تحسين الهضم.

عصير الرمان: مليء بالبوليفينولات التي تدعم صحة القلب.

مشروبات مفيدة للسحور لتعزيز الترطيب والطاقة

أثناء الصيام، من المهم الحفاظ على ترطيب الجسم والحفاظ على الطاقة لأطول فترة ممكنة. ولتحقيق ذلك، يمكن الاعتماد على بعض المشروبات المفيدة التي تساعد على تزويد الجسم بالعناصر الغذائية وترطيبه خلال ساعات الصيام.

مشروبات حاوية على الحليب

المشروبات التي تحتوي على الحليب توفر مزيجًا مثاليًا من الكالسيوم والبروتينات والفيتامينات الأساسية. هنا بعض الخيارات الصحية:

الحليب بالموز: يوفر طاقة طويلة الأمد بفضل مزيج الكربوهيدرات والبروتينات.

الحليب بالتمر: يحتوي على سكريات طبيعية ترفع مستوى الطاقة بسرعة.

مشروب الشعير بالحليب: يعزز عمليات الهضم ويمد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية.

شاي الأعشاب

تناول شاي الأعشاب يُعد خيارًا مهدئًا ومفيدًا خلال السحور، حيث يساهم في تهدئة المعدة وتحسين نوعية النوم. من بين الشاي الأكثر شيوعًا:

شاي النعناع: يساعد في تهدئة المعدة وتحسين الهضم.

شاي الزنجبيل: يعزز عملية الأيض ويمتاز بخصائص مضادة للالتهابات.

شاي البابونج: يعزز الاسترخاء ويحسن من جودة النوم.

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