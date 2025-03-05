بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 09:55 مساءً - أهمية التوازن الغذائي في شهر رمضان

شهر رمضان هو فرصة رائعة لتعزيز العادات الغذائية الصحية، ومع التركيز على التغذية السليمة بين وجبتي الإفطار والسحور، يمكن تحقيق التوازن الذي يعزز الصحة العامة ويساعد على صيام مريح. لذلك، يتجلى الدور المهم للتوازن الغذائي بين الإفطار والسحور في الحفاظ على مستويات الطاقة وتغيير العادات الغذائية السيئة.

الفوائد الصحية للتوازن الغذائي

التوازن الغذائي بين الإفطار والسحور يحمل في طياته العديد من الفوائد الصحية:

المساعدة في الحفاظ على مستويات الطاقة خلال فترة الصيام.

تعزيز عملية الهضم بشكل أفضل وأكثر كفاءة.

تقليل الشعور بالجوع والعطش خلال اليوم.

تحسين التركيز والانتباه أثناء العمل والعبادة.

مكونات وجبة الإفطار المثالية

تعتبر وجبة الإفطار هي المرحلة الانتقالية من فترة الصيام إلى التغذية، ولذا يجب أن تكون متوازنة وصحية. يُفضل أن يحتوي الإفطار على:

مصدر جيد للبروتين مثل اللحوم، أو البقوليات، أو البيض.

الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والخبز الغني بالألياف.

الخضروات والفواكه لتوفير الفيتامينات والمعادن الضرورية.

الماء أو العصائر الطبيعية لتعويض السوائل المفقودة.

نصائح للسحور الأمثل

لضمان صيام مريح وطويل دون الشعور بالعطش أو الجوع الشديد، يجب على وجبة السحور أن تتضمن:

مصدر للبروتين بطيء الهضم مثل الفول أو منتجات الألبان.

الكربوهيدرات المعقدة للحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم.

تناول كميات قليلة من الدهون الصحية مثل المكسرات أو زيت الزيتون.

شرب كميات كافية من الماء لتعويض فقدان السوائل.

بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بتجنب الأطعمة المالحة أو الحارة خلال السحور لأنها قد تزيد من الشعور بالعطش خلال اليوم التالي. الحفاظ على التوازن الغذائي في رمضان لا يعني فقط الانتقاء الجيد للأطعمة، بل يتعلق أيضًا بالاعتدال في الكمية وتوقيت الوجبات.