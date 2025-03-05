عرض مغري .. إبراهيم دياز مطلوب في الدوري السعودي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 09:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد تلقى عرضاً سعودياً مغرياً من أجل التعاقد مع نجمه المغربي، إبراهيم دياز.

وبحسب موقع “fichajes” المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، فإن نادياً من الدوري السعودي لم يتم الكشف عن اسمه، قدم عرضاً بقيمة 80 مليون يورو للتعاقد مع إبراهيم دياز.

وأوضح الموقع، أن ريال مدريد لم يتخذ قراره بشأن مستقبل إبراهيم دياز، حيث لا يزال النادي الملكي يدرس العرض السعودي.

وأشار الموقع، أن إبراهيم دياز يريد البقاء مع ريال مدريد، ولكن المنافسة الشرسة في خط هجوم الميرنجي، بالإضافة لإحتمالية قدوم تعزيزات جديدة، قد تدفعه لتغيير رأيه.

خلال الموسم الحالي، شارك إبراهيم دياز في 37 مباراة بمختلف المسابقات مع الميرنجي، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.