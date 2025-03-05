ليفربول أمام باريس سان جيرمان .. التشكيلة الرسمية للفريقين

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 09:55 مساءً - أعلن آرني سلوت، مدرب ليفربول، تشكيلة فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان، مساء اليوم، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، ديوجو جوتا.

في المقابل، جاءت تشكيلة باريس سان جيرمان التي اختارها لويس إنريكي، على النحو التالي:

حارس المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديس.

خط الوسط: جواو نيفيز، فيتينيا، رويز.

خط الهجوم: كفاراتسخيليا، باركولا، عثمان ديمبلي.