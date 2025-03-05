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هانزي فليك يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة بنفيكا

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هانزي فليك يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة بنفيكا

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 09:55 مساءً - أعلن هانزي فليك، مدرب برشلونة، تشكيلة فريقه لمواجهة بنفيكا، مساء اليوم، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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