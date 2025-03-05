أظافر قوية وصحية في رمضان: نصائح ووصفات طبيعية للتغلب على التكسر

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 08:49 مساءً - تواجه العديد من النساء مشكلة ضعف وتكسر الأظافر خلال شهر رمضان بسبب التغيرات في النظام الغذائي ونقص الترطيب. يقدم هذا المقال مجموعة من النصائح والوصفات الطبيعية لتقوية الأظافر والحفاظ على صحتها خلال الشهر الكريم.

نصائح لتقوية الأظافر في رمضان:

ترطيب الأظافر:

تدليك الأظافر بزيت الزيتون الدافئ يوميًا قبل النوم.

استخدام زبدة الشيا لترطيب الأظافر والجلد المحيط بها.

استخدام كريمات ترطيب الأظافر بانتظام، خاصة بعد غسل اليدين.

التغذية السليمة:

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والدجاج والأسماك والبيض والبقوليات.

تناول الأطعمة الغنية بالبيوتين مثل البيض والمكسرات والبذور والخضراوات الورقية.

الترطيب الداخلي:

شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

العناية بالأظافر:

تجنب استخدام مزيل طلاء الأظافر الذي يحتوي على الأسيتون.

استخدام مقوي الأظافر بانتظام.

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر:

عصير الليمون:

نقع الأظافر في عصير الليمون لمدة 10 دقائق يوميًا لتبييضها وتقويتها.

خل التفاح:

نقع الأظافر في خل التفاح المخفف بالماء لمدة 10 دقائق يوميًا لتقوية الأظافر ومنع تكسرها.

جل الصبار:

وضع جل الصبار على الأظافر يوميًا لترطيبها وتغذيتها.

نصائح إضافية:

ارتداء القفازات عند القيام بالأعمال المنزلية لحماية الأظافر من المواد الكيميائية.

تقليم الأظافر بانتظام لتجنب تكسرها.

الحفاظ على نظام غذائي متوازن وغني بالفيتامينات والمعادن.

هذا وباتباع هذه النصائح والوصفات الطبيعية، يمكنكِ الحفاظ على أظافر قوية وصحية خلال شهر رمضان والتغلب على مشكلة التكسر والضعف.