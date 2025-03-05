نشكركم على متابعتكم خبر تغذية الأطفال في رمضان: وجبات صحية للدراسة والصيام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 08:49 مساءً - مع بداية الفصل الدراسي الثاني وتزامن شهر رمضان الكريم، يحتاج الأطفال إلى تغذية متوازنة تمنحهم الطاقة والدفء والتركيز. إليك دليل شامل لوجبات صحية للأطفال خلال شهر رمضان، سواء كانوا يصومون يومًا كاملًا أو نصف يوم.

وجبة السحور: طاقة تدوم طوال اليوم

وجبة السحور هي الأساس الذي يعتمد عليه الطفل خلال ساعات الصيام الطويلة. يجب أن تحتوي على أطعمة تمنحه طاقة مستدامة دون الشعور بالجوع سريعًا.

الشوفان بالحليب والعسل : يمنح الجسم الدفء والطاقة بفضل الألياف والكربوهيدرات المفيدة.

: يمنح الجسم الدفء والطاقة بفضل الألياف والكربوهيدرات المفيدة. البيض المسلوق أو الأومليت : مصدر غني بالبروتين والفيتامينات التي تدعم النمو والتركيز.

: مصدر غني بالبروتين والفيتامينات التي تدعم النمو والتركيز. الجبن مع الخبز الأسمر : يوفر طاقة تدوم لساعات طويلة دون الشعور بالخمول.

: يوفر طاقة تدوم لساعات طويلة دون الشعور بالخمول. الموز أو التمر مع كوب من اللبن: مزيج مثالي يمنع التعب ويحسن التركيز أثناء الدراسة.

وجبة الإفطار: تعويض الطاقة واستعادة النشاط

بعد يوم طويل من الصيام، يحتاج الجسم إلى أطعمة مغذية تساعد على تعويض الطاقة وتحافظ على النشاط.

شوربة العدس : غنية بالبروتين والحديد وتساعد على تدفئة الجسم وتعزيز المناعة.

: غنية بالبروتين والحديد وتساعد على تدفئة الجسم وتعزيز المناعة. البطاطا الحلوة المشوية : تمد الجسم بالكربوهيدرات الصحية التي تمنحه الطاقة.

: تمد الجسم بالكربوهيدرات الصحية التي تمنحه الطاقة. الأرز مع الدجاج المشوي أو اللحم : وجبة متكاملة تحتوي على البروتينات والفيتامينات الضرورية للنمو.

: وجبة متكاملة تحتوي على البروتينات والفيتامينات الضرورية للنمو. الخضروات المطهية أو السلطة: تسهل الهضم وتوفر للجسم الفيتامينات والمعادن المهمة.

وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور

يمكن أن تساعد الوجبات الخفيفة في الحفاظ على النشاط خلال اليوم وتوفير الطاقة التي يحتاجها الطفل.

المهلبية أو الأرز باللبن : مصدر غني بالكالسيوم والطاقة.

: مصدر غني بالكالسيوم والطاقة. الفواكه (التفاح، الموز، الرمان) : تحتوي على مضادات الأكسدة التي تقوي المناعة.

: تحتوي على مضادات الأكسدة التي تقوي المناعة. المكسرات والتمر: تعزز النشاط والتركيز وتحافظ على مستوى السكر في الدم.

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