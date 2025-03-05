هل عاد بن أفليك وجينيفر غارنر لإحياء علاقتهما بعد الطلاق؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 07:52 مساءً - تم رصد بن أفليك وهو يظهر مشاعر الود تجاه زوجته السابقة جينيفر غارنر خلال نزهة عائلية في حديقة Combat Paintball Park في كاليفورنيا، حيث قضيا وقتًا ممتعًا مع ابنهما صامويل.

في لحظة مؤثرة، قام أفليك بضم جينيفر غارنر من خصرها أثناء لعبها البينت بول، بينما كانت تركز على هدفها. وسحب أفليك زوجته نحوه، وبدا أنها استقبلت العناق برحابة.

بينما كان صامويل مشغولًا مع أصدقائه، استمتع الزوجان السابقان بلحظات من الضحك والتواصل الحميم، حيث ظهرا مبتسمين ومسترخيين.

كان واضحًا أن العلاقة الودية بين أفليك وغارنر مستمرة، رغم انفصالهما في عام 2015 وطلاقهما النهائي في عام 2018.

وذكر مصدر مقرب من الثنائي في يناير أن علاقتهما أصبحت أكثر قوة، مشيرًا إلى أن أفليك وغارنر قضيا وقتًا أكبر معًا بعد طلاق أفليك من جينيفر لوبيز.

عاد بن أفليك إلى منزل غارنر في يناير بعد أن تم إخلاء منزله في باسيفيك باليساديس بسبب حرائق الغابات في لوس أنجلوس.

في الوقت نفسه، كانت جينيفر غارنر مرتبطة برجل الأعمال جون ميلر لعدة سنوات، لكن يبدو أنه يشعر بعدم الارتياح بسبب العلاقة الوثيقة بين غارنر وأفليك.