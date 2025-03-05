مدرب روما: أتلتيك بلباو يتمتع بأسس متينة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 07:52 مساءً - تحدث كلاوديو رانييري، مدرب روما، عن مواجهة فريقه المقبلة، أمام أتلتيك بلباو، غداً الخميس، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال رانييري: “إنه فريق يتمتع بأسس متينة وشعور رائع بالانتماء، كلهم من إقليم الباسك ولاعبون في أكاديمية النادي”.

وتابع: “يجدون دائماً لاعبين رائعين ولم يهبطوا مطلقاً، يمرون بفترة رائعة حالياً وفازوا العام الماضي بالكأس”.

وأوضح: “ستكون مباراة صعبة، وسنحاول الهجوم. وإذا لم يكن هذا ممكناً، سندافع، لم أكن قط دفاعياً بشكل صرف، أفكر دوماً في كيفية الفوز، إذا كان منافسي يجيد اللعب فيتعين علي أن أكون حريصاً”.

وأتم: “إلا أنني لا أبدأ مباراة وأنا أفكر في التعادل، لست هذا الشخص، أسعى وراء الفوز، أحث اللاعبين على بذل قصارى جهدهم، ثم أتقبل النتيجة لاحقاً لأن هكذا هي كرة القدم”.