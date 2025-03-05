إليسا تحتفل بنجاح أغنية تتر مسلسل “وتقابل حبيب”

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 07:52 مساءً - عبّرت الفنانة اللبنانية إليسا عن سعادتها الكبيرة بنجاح أغنيتها التي تُعتبر تتر مسلسل “وتقابل حبيب”، والذي يُعرض خلال موسم دراما رمضان 2025، ويشارك في بطولته الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز.

وفي منشور لها عبر حساباتها على “إكس”، أعربت إليسا عن فرحتها بتصدر الأغنية قوائم الاستماع، معبرة عن شكرها لآراء محبيها الذين أشادوا بها، بالإضافة إلى إشادة النقاد والصحفيين الذين أكدوا نجاح الأغنية التي نالت إعجاب الجمهور في مصر والعالم العربي منذ بداية شهر رمضان.

من جهتها، أعربت ياسمين عبد العزيز عن دعمها للأغنية، حيث نشرت عبر حسابها على إنستغرام قائمة تُظهر تصدر الأغنية في 11 دولة عربية.

وقالت في المنشور: “تتر مسلسل ‘وتقابل حبيب’ يتصدر قائمة توب #أنغامي في 11 دولة، كلمات منة القعي، ألحان عزيز الشفعي، توزيع نادر حمدي، وإنتاج حمدي بدر”.

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل “وتقابل حبيب” يضم مجموعة من النجوم البارزين، بينهم ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، وإنجي كيوان، بتول الحداد.