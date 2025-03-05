بط وحمام محشي”.. وفاء عامر تفاجئ فريق عمل مسلسل خليجي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 07:52 مساءً - فاجأت الفنانة المصرية وفاء عامر فريق عمل المسلسل الخليجي “عابر سبيل”، الذي تشارك في بطولته، بتقديم وليمة مميزة من الأطباق المصرية، يتصدرها البط والحمام المحشي.

المسلسل يُعرض حاليًا على قناة “إم بي سي دراما” ضمن موسم رمضان، ويستمر تصوير بقية حلقاته في البحرين، ويتكون من 30 حلقة.

وفي تصريحات إعلامية، أكدت وفاء حرصها على إعداد الإفطار بنفسها لفريق العمل، نظرًا للأجواء الودية والألفة التي تسود بين صناع المسلسل.

المسلسل من تأليف علي شمس، ويشارك في بطولته إلى جانب وفاء عامر كل من عبد المحسن النمر، وعبد الله بوشهري، ومنى حسين، وليلى عبد الله، من إخراج حسين الحليبي.

تجسد وفاء في العمل شخصية “أم حسن”، التي تتميز بالقسوة والشدة، بينما تدور الأحداث في أجواء مثيرة حول الصراعات العائلية التي تشتعل بسبب الميراث والطمع والرغبة في النفوذ.