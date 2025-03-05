أورام المخ: 4 علامات تحذيرية مبكرة يجب الانتباه إليها

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 06:55 مساءً - تُعد أورام المخ من الحالات الصحية الخطيرة التي تتطلب اكتشافًا مبكرًا وتدخلًا فوريًا. على الرغم من أن بعض الأعراض قد تكون شائعة، إلا أن اجتماعها أو استمرارها يستدعي استشارة الطبيب.

4 علامات تحذيرية مبكرة لأورام المخ:

الصداع المستمر والمتفاقم:

صداع جديد أو يزداد سوءًا بمرور الوقت.

مصاحب للغثيان أو القيء.

يوقظك من النوم.

يصاحبه اضطرابات بصرية (بقع عمياء، ومضات ضوء).

الصرع والنوبات:

نوبات صرع مفاجئة أو متكررة.

قد تتراوح من ارتعاش خفيف إلى نوبات كاملة.

الغثيان والقيء المستمر:

غثيان وقيء غير مبرر.

يزداد مع الحركات المفاجئة.

اضطرابات الرؤية:

عدم وضوح الرؤية.

تشوش الرؤية.

تورم القرص البصري.

النعاس والخمول:

زيادة الرغبة في النوم بشكل ملحوظ.

فقدان الوعي في بعض الحالات.

أسباب أورام المخ:

تلف الجينات في خلايا المخ.

التعرض للإشعاع.

عوامل وراثية.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا ظهرت أي من هذه الأعراض، خاصة إذا كانت مستمرة أو متفاقمة.

إذا كنت تعاني من صداع غير معتاد مصحوب بأعراض أخرى.

أهمية الاكتشاف المبكر:

زيادة فرص العلاج الناجح.

تحسين نوعية الحياة.

تقليل المضاعفات الخطيرة.