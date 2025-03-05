كيف تتغلب على العصبية في رمضان؟ نصائح ذهبية لصحة نفسية أفضل

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 06:55 مساءً - شهر رمضان هو شهر الروحانيات والتقارب، لكن قد يعاني البعض من العصبية والتوتر خلال ساعات الصيام. إليك أسباب العصبية في رمضان وكيفية التغلب عليها للحفاظ على صحتك النفسية.

أسباب العصبية في رمضان:

تغيير الروتين اليومي: يؤدي تغيير مواعيد النوم والاستيقاظ وتناول الطعام إلى اضطراب الساعة البيولوجية للجسم، مما يزيد من الشعور بالتوتر والعصبية.

انخفاض مستويات السكر في الدم: يؤدي الصيام إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، مما قد يسبب العصبية والتهيج.

الجفاف: يمكن أن يؤدي عدم شرب كميات كافية من الماء إلى الجفاف، مما يزيد من الشعور بالتعب والعصبية.

انسحاب الكافيين: إذا كنت معتادًا على تناول الكافيين بانتظام، فقد تشعر بالعصبية والتهيج عند التوقف عن تناوله خلال ساعات الصيام.

نصائح للتغلب على العصبية في رمضان:

الحفاظ على الصحة البدنية:

تناول وجبات صحية ومتوازنة في السحور والإفطار.

شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

الحصول على قسط كافٍ من النوم:

حاول تنظيم ساعات نومك بما يتناسب مع مواعيد السحور والصلاة.

خذ قيلولة قصيرة خلال النهار إذا شعرت بالتعب.

التواصل مع الآخرين:

اقضِ وقتًا ممتعًا مع العائلة والأصدقاء.

شارك في الأنشطة الاجتماعية والدينية.

التحدث عن المشاعر:

لا تتردد في التحدث مع شخص تثق به إذا كنت تشعر بالضيق أو التوتر.

عبر عن ما بداخلك.

فعل الخير:

التركيز على فعل الخير، مثل التبرع للمحتاجين ومساعدة الأخرين، مما يؤدى إلى الشعور بالسعادة.

الحفاظ على ذهن منفتح للتعلم:

هناك العديد من الفرص للتعلم خلال شهر رمضان، لذلك من الجيد أن نحافظ على عقل منفتح ونحتضن المعرفة والفهم الجديد.