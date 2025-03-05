وداعًا للعطش والجوع في رمضان: أطعمة صحية ومغذية لوجبة سحور مثالية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 06:55 مساءً - يعد السحور وجبة أساسية في شهر رمضان المبارك، حيث تساعد في الحفاظ على الطاقة وتقليل الشعور بالعطش والجوع خلال ساعات الصيام. ولتحقيق ذلك، يقدم الدكتور محمد حلمي، استشاري السمنة والنحافة، نصائح قيمة حول الأطعمة التي يجب تناولها في السحور.

أطعمة تقلل العطش في السحور:

الخضراوات الورقية (الخيار، الخس): غنية بالماء وتحافظ على ترطيب الجسم.

الزبادي: يحتوي على الماء والبروبيوتيك التي تحسن الهضم.

الفواكه المرطبة (البطيخ، الشمام، البرتقال): تمد الجسم بالماء وتحافظ على الترطيب.

الحليب أو اللبن الرائب: مصادر ممتازة للترطيب وتمنع الجفاف.

الشوفان بالحليب: يساعد على الاحتفاظ بالماء لفترة أطول.

أطعمة تقلل الجوع في السحور:

البيض: غني بالبروتين ويمنح الشعور بالشبع لساعات طويلة.

الأفوكادو: يحتوي على دهون صحية تبطئ الهضم وتزيد من الشبع.

المكسرات (اللوز، الجوز): غنية بالبروتين والدهون الصحية وتوفر طاقة مستدامة.

الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة: يحتوي على الألياف التي تبطئ الهضم وتمنح الشعور بالامتلاء.

البقوليات (الفول، الحمص): مصادر غنية بالبروتين النباتي والألياف، وتساعد على الشبع لفترة طويلة.

نصائح إضافية لوجبة سحور صحية:

تجنب الأطعمة المالحة والمقلية: لأنها تزيد من الشعور بالعطش.

تقليل تناول الحلويات: لأنها تسبب ارتفاعًا سريعًا في السكر يتبعه هبوط يؤدي إلى الجوع.

شرب كميات كافية من الماء قبل الإمساك: لتعويض فقدان السوائل خلال النهار.