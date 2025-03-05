يمنع الإمساك.. تناول هذا الخضار يوميا في شهر رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 05:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

الجرجير هو أحد الخضروات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ورغم أنه قد يُهمل مقارنةً بأنواع الخضروات الأخرى، إلا أنه يتمتع بمجموعة من الفوائد الصحية التي تجعله خيارًا مثاليًا على مائدة الطعام، خاصةً خلال شهر رمضان. إذ يحتوي الجرجير على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة العظام وتعزز صحة العين، بالإضافة إلى دوره في فقدان الوزن ومنع الإمساك.

يعتبر الجرجير من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، حيث يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ك الذي يعزز صحة العظام ويساعد على تخثر الدم. كما يحتوي الجرجير أيضًا على فيتامينات A وC، بالإضافة إلى الكالسيوم والمغنيسيوم.

يحتوي الجرجير على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسرطان.

يعد الجرجير مفيدًا لصحة القلب بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. كما يحتوي الجرجير على النترات الغذائية التي تساعد في تحسين صحة الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، إضافة إلى تقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

يساهم الجرجير في تعزيز صحة العظام بفضل المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور. كما يمد الجسم بأكثر من 100% من الاحتياج اليومي لفيتامين ك، الذي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بالكسور.

بفضل محتواه المنخفض من السعرات الحرارية وعالي القيمة الغذائية، يعد الجرجير خيارًا مثاليًا لمن يرغبون في فقدان الوزن دون التضحية بالعناصر الغذائية الهامة في نظامهم الغذائي.

يعتبر الجرجير من الأطعمة التي ينبغي إدراجها في النظام الغذائي خلال شهر رمضان، لما له من فوائد صحية متعددة، تشمل دعم صحة العظام والقلب، بالإضافة إلى المساعدة في فقدان الوزن والوقاية من الأمراض المزمنة.