فوائد مذهلة يقدمها الجرجير لصحتك .. هل يقي من السرطان؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 05:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

الجرجير هو واحد من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية التي تعزز صحة الجسم بشكل عام، فهو يقلل من خطر الإصابة بالأمراض ويعزز من قدرة الجهاز المناعي.

تناول الجرجير بانتظام قد يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد في الجسم، مما يحسن صحة القلب ويقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يحتوي الجرجير على مجموعة كبيرة من الفيتامينات، بما في ذلك فيتامين سي، الذي يساهم في تحسين صحة النظر وتقليل احتمالية الإصابة بالعمى. من الأفضل تناوله بشكل منتظم سواء على شكل عصير أو إضافته إلى الطعام.

الجرجير معروف بقدرته على تعزيز صحة الشعر وحمايته من التساقط، كما يساهم في زيادة نمو الشعر ولمعانه. يمكن استخدامه موضعيًا أو تناوله للحصول على أفضل النتائج. كما يحتوي الجرجير على فيتامين أ الذي يساعد في ترطيب فروة الرأس والتخلص من القشرة، كما يعزز نمو بصيلات الشعر.

أظهرت بعض الدراسات أن الجرجير يحتوي على مضادات أكسدة قوية ومواد كيميائية تساهم في تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الثدي والقولون والبروستاتا، كما يساعد في منع تكوّن الخلايا السرطانية في الجسم.