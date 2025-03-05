علماء … هذه الخضراوات لا تحتوي على الكثير من الألياف

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 05:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

إذا كنت ترغب في زيادة استهلاكك من الألياف الغذائية، فقد لا تكون جميع الخضراوات خيارًا مثاليًا، حيث كشف علماء من جامعة كوينزلاند الأسترالية أن بعض أنواع الخضراوات تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف، مما يجعلها أقل فعالية في تلبية احتياجات الجسم من هذا العنصر الغذائي المهم.

على الرغم من أن الخضراوات تُعد من المصادر الغنية بالألياف، فإن كميتها تختلف من نوع لآخر. وأشار الباحثون إلى أن الجسم لا يحصل على كمية كافية من الألياف عند تناول بعض الخضراوات مثل:

-الخيار

-الطماطم

-الهليون

-السبانخ

-المشروم

-الفلفل الحلو

-القرنبيط

-الخضراوات الورقية