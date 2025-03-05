تأثير الصيام على مستويات السكر في الدم

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 05:53 مساءً - “`html

مقدمة عن الصيام ومستويات السكر في الدم

إن الصيام هو ممارسة دينية وروحانية تقليدية تتطلب الامتناع عن الطعام والشراب لساعات طويلة خلال اليوم. قد يختلف التأثير الصحي للصيام بناءً على مدة الصيام وطريقة اتباعه، ويسهم بشكل أساسي في تحسين الانضباط الشخصي. واحدة من الاحتياطات الطبية الهامة التي يجب أن تؤخذ بالاعتبار أثناء الصيام هي كيفية تأثيره على مستويات السكر في الدم، خاصة لمن يعانون من داء السكري أو من هم معرضون لخطر الإصابة به.

كيف يؤثر الصيام على مستويات السكر في الدم؟

يتسبب الصيام في تغيرات في حالة الجسم الأيضية حيث يستنفد الجسم مخزونه من الجلوكوز وبالتالي يلجأ إلى تحويل الدهون إلى طاقة. بالنسبة للأشخاص الأصحاء، يكون الجسم قادراً على تعديل مستويات السكر في الدم بطريقة فعالة لمنع أي انخفاض أو ارتفاع حاد في مستوياته.

ومع ذلك، يجب على مرضى السكري اتخاذ احتياطات خاصة خلال فترة الصيام. الصيام قد يؤدي إلى:

انخفاض مستويات السكر في الدم (نقص السكر في الدم) إذا لم يتم تعديل جرعات الأنسولين أو الأدوية الأخرى.

ارتفاع مستويات السكر في الدم (فرط السكر في الدم) نتيجة الإفراط في تناول الطعام وقت الإفطار.

نصائح للصيام الصحي لمرضى السكري

من المهم التخطيط بشكل جيد لاستقبال شهر الصيام لضمان السلامة والراحة. إليك بعض النصائح المفيدة:

استشارة الطبيب قبل بدء الصيام لتعديل الجرعات الدوائية بالطريقة المناسبة.

اختيار الأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات الصحية لتعزيز الشبع والتحكم في مستوى السكر.

شرب كمية كافية من الماء لتعويض السوائل المفقودة أثناء الصيام.

مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام لتجنب أي تقلبات غير محسوبة.

الخلاصة

لا شك أن الصيام يحمل فوائد روحانية وجسدية عديدة، ولكنه يتطلب وعياً وفهماً جيداً لكيفية إدارة مستويات السكر في الدم، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مثل داء السكري. بالتعاون مع الأخصائيين المهنيين الصحيين، يمكن الأفراد من الاستفادة من فوائد الصيام دون التأثير سلباً على صحتهم. الصيام الآمن يعتمد على التوازن والدقة في تناول الوجبات والتحكم في مستويات النشاط البدني والراحة.

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