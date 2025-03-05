الدوري المصري (17): الأهلي يستضيف طلائع الجيش

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري، حيث يلعب الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة الأهلي مع طلائع الجيش، وبتروجيت مع غزل المحلة، وبيراميدز مع سيراميكا.

النتائج المسجلة في الجولة (17)

الاتحاد السكندري × سموحة 0-1

إنبي × الزمالك 0-3

زد أف سي × الإسماعيلي 2-2

المصري البورسعيدي × مودرن سبورت 4-2

البنك الأهلي × حرس الحدود 2-1

فاركو × الجونة 0-0

ترتيب فرق المقدمة

1- بيراميدز: 39 نقطة

2- الأهلي: 36 نقطة

3- الزمالك: 32 نقطة

4- المصري البورسعيدي: 30 نقطة

5- البنك الأهلي: 29 نقطة