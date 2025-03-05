نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري (17): الأهلي يستضيف طلائع الجيش على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُختتم اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري، حيث يلعب الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة الأهلي مع طلائع الجيش، وبتروجيت مع غزل المحلة، وبيراميدز مع سيراميكا.
النتائج المسجلة في الجولة (17)
الاتحاد السكندري × سموحة 0-1
إنبي × الزمالك 0-3
زد أف سي × الإسماعيلي 2-2
المصري البورسعيدي × مودرن سبورت 4-2
البنك الأهلي × حرس الحدود 2-1
فاركو × الجونة 0-0
ترتيب فرق المقدمة
1- بيراميدز: 39 نقطة
2- الأهلي: 36 نقطة
3- الزمالك: 32 نقطة
4- المصري البورسعيدي: 30 نقطة
5- البنك الأهلي: 29 نقطة