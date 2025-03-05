الدوري الأردني (16): الرمثا في ضيافة الصريح

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الأربعاء، الصريح مع الرمثا، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الأردني بكرة القدم.

ويلعب غداً، الخميس، معان مع الحسين إربد، ويلتقي يوم الجمعة الفيصلي مع الوحدات، ومغير السرحان مع الجزيرة الساعة 22:00 أيضاً.

وتختتم مباريات الجولة السادسة عشر يوم السبت القادم بلقاء السلط مع شباب العقبة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

أمس، فاز شباب الأردن على الأهلي 2-0 في افتتاح منافسات هذه المرحلة…

ترتيب فرق المقدمة

1- الحسين إربد: 37 نقطة

2- الوحدات: 32 نقطة

3- الفيصلي: 24 نقطة

4- الرمثا: 24 نقطة

5- الجزيرة: 22 نقطة