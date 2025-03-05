دوري أبطال آسيا للنخبة: شنغهاي شنهوا يلاقي كاواساكي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأربعاء مباريات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم، حيث يلتقي حسب توقيت مكة المكرمة:

فيسيل كوبي- اليابان × غوانغجو إف سي- كوريا الجنوبية- الساعة 13:00

شنغهاي شنهوا- الصين × كاواساكي فرونتال- اليابان- الساعة15:00

النتائج المسجلة في ذهاب دور الـ 16

استقلال طهران- إيران × النصر- السعودية 0-0

الوصل- الإمارات × السد- قطر 1-1

شنغهاي- الصين × يوكوهاما إف مارينوس- اليابان 0-1

بوريرام يونايتد- تايلاند × جوهر دار التعظيم- ماليزيا 0-0

باختاكور- أوزبكستان × الهلال- السعودية 1-0

الريان- قطر× الأهلي- السعودية 1-3