نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال آسيا للنخبة: شنغهاي شنهوا يلاقي كاواساكي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأربعاء مباريات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم، حيث يلتقي حسب توقيت مكة المكرمة:
فيسيل كوبي- اليابان × غوانغجو إف سي- كوريا الجنوبية- الساعة 13:00
شنغهاي شنهوا- الصين × كاواساكي فرونتال- اليابان- الساعة15:00
النتائج المسجلة في ذهاب دور الـ 16
استقلال طهران- إيران × النصر- السعودية 0-0
الوصل- الإمارات × السد- قطر 1-1
شنغهاي- الصين × يوكوهاما إف مارينوس- اليابان 0-1
بوريرام يونايتد- تايلاند × جوهر دار التعظيم- ماليزيا 0-0
باختاكور- أوزبكستان × الهلال- السعودية 1-0
الريان- قطر× الأهلي- السعودية 1-3