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دوري التحدي الآسيوي: العربي الكويتي يلاقي السيب العماني

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دوري التحدي الآسيوي: العربي الكويتي يلاقي السيب العماني

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، وغداً، مباريات ذهاب ربع نهائي دوري التحدي الآسيوي بكرة القدم، فيلعب اليوم الأربعاء، الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، أركاداج من تركمنستان مع إيست بنغال الهندي، وعند الساعة 21:30 يلتقي العربي الكويتي مع السيب العماني.

وتستكمل مباريات هذا الدور غداً، الخميس، فيلعب الساعة 14:00بتوقيت مكة المكرمة تاينان سيتى من تايبيه مع مادورا يونايتيد من إندونيسيا، وعند الساعة 15:00 يلتقي برياه خان ريتش سفاي رينغ من كمبوديا مع شان يونايتد من ميانمار.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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