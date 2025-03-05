دوري أبطال آسيا 2: شباب الأهلي والشارقة وجهاً لوجه

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الأربعاء، الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة سانفريس هيروشيما الياباني وليون سيتي سايلورس من سنغافورة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم، وشباب الأهلي الإماراتي مع مواطنه الشارقة الساعة 19:00.

وتُختتم مباريات هذا الدور، غداً الخميس بلقاء جيونبك هيونداي موتورز من كوريا الجنوبية وسيدني إف سي من أستراليا، الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

النتائج المسجلة في هذا الدور

تركتور سازي تبريز- إيران × التعاون- السعودية 0-0