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دوري أبطال آسيا 2: شباب الأهلي والشارقة وجهاً لوجه

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دوري أبطال آسيا 2: شباب الأهلي والشارقة وجهاً لوجه

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الأربعاء، الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة سانفريس هيروشيما الياباني وليون سيتي سايلورس من سنغافورة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم، وشباب الأهلي الإماراتي مع مواطنه الشارقة الساعة 19:00.

وتُختتم مباريات هذا الدور، غداً الخميس بلقاء جيونبك هيونداي موتورز من كوريا الجنوبية وسيدني إف سي من أستراليا، الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

النتائج المسجلة في هذا الدور
تركتور سازي تبريز- إيران × التعاون- السعودية 0-0

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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